На востоке Германии неизвестные подожгли турецкий ресторан

Берлин, , 14:53 — REGNUM Неизвестные подожгли турецкий ресторан на востоке ФРГ, заявили в полиции страны 18 октября, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в городе Хемниц федеральной земли Саксония. Как отметили местные жители, они были разбужены сильным хлопком в ресторане, за которым последовал пожар. После этого из здания выбежали трое человек, которые сели в машину. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

В полиции подчеркнули, что «на данный момент нельзя исключать ксенофобские мотивы».