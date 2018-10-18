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На востоке Германии неизвестные подожгли турецкий ресторан

Общество

Полиция не исключает ксенофобских мотивов злоумышленников

Берлин, 18 октября 2018, 14:53 — REGNUM  Неизвестные подожгли турецкий ресторан на востоке ФРГ, заявили в полиции страны 18 октября, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в городе Хемниц федеральной земли Саксония. Как отметили местные жители, они были разбужены сильным хлопком в ресторане, за которым последовал пожар. После этого из здания выбежали трое человек, которые сели в машину. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

В полиции подчеркнули, что «на данный момент нельзя исключать ксенофобские мотивы».

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