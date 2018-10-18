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Кокорин и Мамаев примут участие в заседании суда по видеосвязи

Общество

19 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляции на арест футболистов

Москва, 18 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев примут участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО «Бутырка». Об этом 18 октября сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Отмечается, что Московский городской суд рассмотрит апелляции на арест футболистов 19 октября.

Напомним, Кокорин и Мамаев проходят фигурантами по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. В настоящий момент оба заключены под стражу на два месяца — до 8 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находящиеся в СИЗО Кокорин и Мамаев попросили поместить их под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Футболисты Кокорин и Мамаев попросили поместить их под домашний арест

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