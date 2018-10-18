ФСБ: Киберпространство должно находиться под контролем

Москва, , 16:24 — REGNUM Заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что интернет должен находится под контролем спецслужб. Замдиректора ФСБ считает, что без этих мер невозможно обеспечить должный уровень безопасности.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — цитирует Смирнова «Интерфакс».

Также стало известно, что на 33-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС было разработано необходимое решение для «создания условий эффективного сотрудничества компетентных органов в мониторинге глобального информационного пространства на предмет угроз».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, идея контроля над киберпространством обсуждалась и раньше. Так, 22 мая в Санкт-Петербургском государственном университете состоялся IX Петербургский международный юридический форум, на котором обсуждалась возможность подчинения киберспорта российскому законодательству. В частности, признание киберспорта официальным спортивным движением позволило распространить на него закон «О физической культуре и спорте в РФ».

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