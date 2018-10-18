Токийские плакаты Паралимпийских Игр 2020 были признаны оскорбительными

Токио, , 16:37 — REGNUM 8 октября на станции метро Токио появились плакаты к Паралимпийским Играм, которые пройдут в Японии в 2020 году, в рамках проекта под названием «Team Beyond», продвигающего спортивное мероприятие. Плакаты подверглись общественной критике, вскоре были убраны, и удалены с сайтов столичными властями. По сообщению японского новостного агентства «Асахи Симбун», на плакате было изображено 23 спортсмена с ограниченными возможностями. «Инвалидность — не что иное, как оправдание. Если я проиграю, это будет значить только то, что я слабая», — «заявила» спортсменка с плаката. Пользователи сочли эту реплику неуместной. «Когда люди не способны делать определенные вещи из-за своей ограниченности в возможностях, должны ли им говорить, что они всего лишь оправдываются?», — высказался один из пользователей. В правительство Токио поступали многочисленные звонки с требованиями убрать плакаты, и 15 октября все плакаты были ликвидированы.