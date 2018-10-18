Оренбуржцы сдают кровь для пострадавших во время взрыва в Керчи

Оренбург, , 14:52 — REGNUM В Оренбурге жители стали инициаторами народной акции. После информации о взрыве в Керчи горожане откликнулись на трагедию реальной помощью — выступили донорами крови, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургской областной клинической станции переливания крови. По словам главного врача областной станции переливания Рината Гильмутдинова, с первых минут трагедии стали поступать звонки от неравнодушных граждан с желанием сдать кровь, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе областного правительства.

Сдать кровь для пострадавших в Керчи пришли более 150 человек. В стихийной народной акции приняли участие неравнодушные горожане, их инициативу поддержали члены правительства Оренбуржья.

В состоявшемся телефонном разговоре главный врач станции переливания крови Симферополя Игорь Чемоданов выразил слова благодарности всем оренбуржцам, сдавшим кровь для пострадавших в этой страшной трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 17 октября в колледже Керчи прогремел взрыв и раздались выстрелы. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более человек. В совершении преступления подозревается учащийся четвертого курса колледжа. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, более 50 человек получили ранения.

Вечером 17 октября в центре Оренбурге у скульптурной композиции первой учительнице горожане организовали мемориал памяти. Люди несли живые цветы и зажигали лампады. У постамента установили табличку «Керчь. 17.10.2018 . Скорбим…».

Правительства Оренбуржья, администрация Оренбурга и Оренбургский горсовет направили в адрес главы Республики Крым Сергея Аксенова телеграммы со словами соболезнования от лица оренбуржцев.

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