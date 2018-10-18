В числе погибших в Керчи есть жители Краснодарского края

Краснодар, , 14:34 — REGNUM В числе погибших в нападении на колледж в Керчи есть жители Краснодарского края. Об этом 18 октября сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Также жители Кубани есть и в числе пострадавших.

«К большому сожалению, среди погибших в Керчи есть ребята из Краснодарского края. Это невыносимая боль, невосполнимая утрата. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь семьям выдержать это горе», — цитирует пресс-служба администрации губернатора.

Кондратьев обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе в организации похорон, а также психологическую помощь.

«Из резервного фонда края будут выделены средства на поддержку семей. Министерство социальной защиты края окажет им все меры социальной поддержки», — сказал Кондратьев.

Отметим, что на данный момент в больницах Краснодарского края находятся шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября на керченский колледж было совершено нападение. От пулевых ранений и ранений, полученных при взрыве, в общей сложности скончался 21 человек. Более 50 находятся в больницах. В совершении преступления подозревается 18-летний студент колледжа, который, по данным следствия, покончил с собой. Ранее глава Крыма Аксёнов сообщил о том, что семьи погибших получат помощь в размере миллиона рублей, пострадавших — 500 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородцы скорбят по погибшим в Крыму