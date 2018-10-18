Росгвардия усилила охрану всех учебных заведений в Керчи

Москва, , 14:25 — REGNUM Подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии России взяли под дополнительную охрану все образовательные учреждения Керчи после нападения на политехнический колледж, заявил 18 октября официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Росгвардия взяла под дополнительную охрану все учебные заведения Керчи, — заявил Грибакин. — Их 58, это детсады, школы, лицеи и колледжи».

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Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и сработало взрывное устройство. В результате нападения погиб, по последним данным, 21 человек, из них шестеро — несовершеннолетних.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике планируется создать благотворительный фонд помощи семьям пострадавших в результате нападения.

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