Четверг, 18 Октября 2018 года
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Новый парк ветряных мельниц Дании обеспечит энергией сотни тысяч домов

Общество

Новый парк ветряных мельниц высотой в 187 метров сможет обеспечить электроэнергией порядка 450 тысяч домов. Одновременно снизится цена на «зеленую электроэнергию»

Копенгаген, 18 октября 2018, 18:36 — REGNUM  Новый парк ветряных мельниц под названием Horns Rev 3, состоящий из 49 крупнейших в мире ветряков, будет возведен в Северном море в 30 км от датского города Эсбьер. Проект осуществляется совместной датско-японской компанией MHI Vestas. Согласно оценкам, парк сможет обеспечивать электроэнергией 450 тысяч домов, что повысит долю ветряных мельниц в производстве электроэнергии в Дании на 12%. Ожидается, что первые мельницы начнут использоваться уже в 2019 году, сообщает датское новостное агенство Danmarks Radio («Радио Дании»).

При этом исследователь в области энергетики Горм Бруун Андерсен отмечает, что, поскольку подобные проекты реализуются и в соседних с Данией странах, рассчитывать на резкое увеличение экспорта «зеленой энергии» не стоит.

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Зарубежная хроника
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