Новый парк ветряных мельниц Дании обеспечит энергией сотни тысяч домов

Копенгаген, , 18:36 — REGNUM Новый парк ветряных мельниц под названием Horns Rev 3, состоящий из 49 крупнейших в мире ветряков, будет возведен в Северном море в 30 км от датского города Эсбьер. Проект осуществляется совместной датско-японской компанией MHI Vestas. Согласно оценкам, парк сможет обеспечивать электроэнергией 450 тысяч домов, что повысит долю ветряных мельниц в производстве электроэнергии в Дании на 12%. Ожидается, что первые мельницы начнут использоваться уже в 2019 году, сообщает датское новостное агенство Danmarks Radio («Радио Дании»).

При этом исследователь в области энергетики Горм Бруун Андерсен отмечает, что, поскольку подобные проекты реализуются и в соседних с Данией странах, рассчитывать на резкое увеличение экспорта «зеленой энергии» не стоит.