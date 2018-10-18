Четверг, 18 Октября 2018 года
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Выяснилось, что искал в интернете «керченский стрелок» перед нападением

Общество

В компьютере 18-летнего студента четвертого курса колледжа следователи обнаружили множество инструкций по изготовлению СВУ

Выяснилось, что искал в интернете «керченский стрелок» перед нападением
За компьютером

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 14:19 — REGNUM  Незадолго до массового убийства в Керченском политехническом колледже предполагаемый виновник трагедии Владислав Росляков искал в интернете инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), передает телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям источников телеканала, в компьютере 18-летнего студента четвертого курса колледжа следователи обнаружили множество инструкций по изготовлению СВУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в учебном заведении города Керчь произошла 17 октября. Подозреваемый — студент четвертого курса этого колледжа 18-летний Владислав Росляков, после происшествия он покончил с собой. Сообщалось, что молодой человек в начале сентября получил лицензию на ношение оружия.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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