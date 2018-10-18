В новом микрорайоне Тамбова открылся детский сад «Волшебная страна»

Тамбов, , 14:13 — REGNUM Детский сад «Волшебная страна» открыт в микрорайоне «Телецентр» в северной части Тамбова. Об этом ИА REGNUM 18 октября рассказала заместитель начальника управления дошкольного образования администрации города Ирина Ракитина. Детский сад построен за счет средств федерального и областного бюджета.

Как пояснила Ирина Ракитина, на данный момент детский сад полностью укомплектован. Дети от года до семи лет посещают его со 2 октября.

Новое дошкольное учреждение было решено построить в микрорайоне «Телецентр» не случайно — этот микрорайон абсолютно новый, и здесь немало семей с малышами, а потому современный детский сад был жизненно необходим. Всего детсад рассчитан на 12 групп: шесть групп для детей в возрасте до трех лет и шесть групп для детей в возрасте от трех до семи лет. Проектная мощность детского сада — 250 мест. Причем на 1 октября в детсад были зачислены 360 детей, что том числе около половины — малыши до трех лет.

Новое здание детсада отвечает самым современным требованиям: здесь установлено новое технологическое оборудование и мебель, здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. В детсаду расположились образовательные центры и студии: точных наук и робототехники, шахмат, речевого развития, художественного дизайна с гончарной мастерской, музыкального творчества, арт-терапии, личностного роста, мультипликации, а также центр здоровья, который включает в себя физкультурный зал, спортивные тренажеры, физкультурную площадку. Как пояснили в управлении дошкольного образования, здесь созданы все возможности для развития у детей индивидуальных особенностей. В детском саду есть и свой собственным мобильный компьютерный класс, установлены интерактивные доски, игровое и дидактическое оборудование. В групповых помещениях для детей старшего дошкольного возраста созданы условия для LEGO конструирования и занятий по робототехнике.

Не забыли и о территории детского сада: здесь устроено 12 игровых площадок с теневыми навесами, игровым оборудованием, физкультурная площадка для организации двигательной активности детей и обучению основам спортивных игр. Также оборудована и специальная площадка для организации занятий по обучению правилам дорожного движения, безопасного поведения детей на улице. Что немаловажно, детский сад смогут посещать и дети с особенностями здоровья — в учреждении созданы условия для беспрепятственного доступа в здание инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отметим, что сегодня в Тамбовской области ведется строительство ещё пяти детских садов. В Тамбове детсады строятся по типовому проекту, но имеют свои особенности. Например, концепцией одного из строящихся детских садов предусмотрено создание «Дошкольной академии спорта». А другой строящийся детский сад «Солнечный город» будет представлять собой «Техносад».

В целом по области за счет строительства детских садов в 2019 году будет создано 840 мест для детей до трех лет. Кроме того, администрацией области направлена дополнительная заявка в министерство просвещения РФ на строительство зданий еще 14 детских садов-яслей на 1580 мест.