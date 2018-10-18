Депутаты Рады Украины почтили память жертв кровавой трагедии в Керчи

Киев, , 14:06 — REGNUM Сегодняшнее утреннее заседание в Верховной раде Украины началось с минуты молчания. Депутаты почтили память студентов и преподавателей, погибших в результате массового убийства в колледже в Керчи. Об этом сообщается на сайте законодательного органа Украины 18 октября.

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Как заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, такая страшная беда, которая случилась «в украинском городе Керчь, который сейчас находится под российской оккупацией», никогда бы не произошла «в украинском Крыму».

«Безумная кровавая трагедия унесла двадцать человеческих жизней. Большинство из них — дети», — напомнил Парубий.

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«Это наша боль, это наши дети. Я выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв», — добавил председатель Рады.

Напомним, ранее соболезнования «украинцам», потерявшим в Керчи своих детей, выразил президент Украины Пётр Порошенко, в очередной раз заявив, что «украинские граждане» в Крыму живут в «оккупации».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи студент четвёртого курса политехнического колледжа устроил массовое убийство в учебном учреждении. В результате стрельбы, устроенной 18-летним Владиславом Росляковым, ранения получили более 50 человек. По последним данным, число жертв достигло 21. Медикам не удалось спасти ещё одну девочку. Она скончалась 18 октября на борту самолета во время эвакуации.