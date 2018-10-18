В Ульяновске осуждена преступная группа, ставившая на учёт мигрантов

Ульяновск, , 13:55 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор членам преступной группы, которые нелегально ставили на миграционный учет иностранных граждан. Как сообщает областная прокуратура, всего было поставлено на учёт около 70 мигрантов.

По данным надзорного ведомства, 26-летний мужчина создал преступную группу, которая фиктивно ставила на иностранцев, приехавших для работы в Ульяновск. Они оформляли уведомления о прибытии мигрантов для направления в отделение регионального УФМС. В состав группы входили три человека.

«В результате с июня по октябрь 2015 года в квартирах ряда домов в Ульяновске, а также поселках Новосельдинский, Цильна и Зеленая Роща были поставлены на миграционный учёт по месту пребывания 66 граждан Узбекистана, Таджикистана и др.», — говорится в сообщении.

В ходе разбирательств также выяснилось, что руководитель преступной группы, занимавший весной 2017 года в местной фирме должность менеджера по работе с клиентами, организовал хищение находившегося в его служебном пользовании автомобиля «Мазда СХ-5». Злоумышленник признан виновным в организации незаконного пребывания иностранных граждан, совершенного организованной группой, и краже, получив 4,5 года колонии общего режима и 50 тыс. рублей штрафа.

Двое пособников получили 1,5 и 2,5 года лишения свободы условно со штрафами в размере 15 тыс. и 25 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что в регионах регулярно выявляют злоумышленников, занимающихся нелегальной постановкой на учёт мигрантов. Один из «рекордов» поставила жительница Тюмени, которая прописала в аварийном доме более 280 гражданин из Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Армении и Казахстана. За фиктивную постановку мигрантов на учёт ей грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до трёх лет. А в Екатеринбурге хозяин квартиры обвиняется в том, что фиктивно прописал на 16 кв. м более 9 тыс. иностранцев. Ранее в столице среднего Урала был осуждён мужчина, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире 198 иностранцев. Суд приговорил его к 4,5 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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