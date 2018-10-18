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В Крыму намерены создать фонд помощи пострадавшим от «керченского стрелка»

Общество

«Нам помогают все – от президента до рядовых граждан»

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 13:32 — REGNUM  Благотворительный фонд помощи семьям пострадавших в результате нападения на колледж в Керчи планируется создать в Крыму. Об этом журналистам 18 октября сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Нам достаточно помогают все, от президента до рядовых граждан. Все без исключения в этом процессе. Никто не остался в стороне. Звонят депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, члены правительства, говорят, дайте счет благотворительного фонда, куда можно перечислять деньги. Поэтому мы подумаем такой инструмент сделать для небезразличных людей, кто хочет оказать содействие», — заявил Аксенов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по последнем данным в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек, пострадавших — более 50. Единственным подозреваемым по делу о массовом убийстве проходит 18-летний студент Владислав Росляков, который, по данным следствия, покончил с собой. В рамках расследования дела будет проведена его посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Прощание с жертвами стрелка состоится 19 октября. Правительство Крыма взяло на себя организацию похорон. Также родным погибших и пострадавших будет выплачена помощь.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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