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Курские чиновники раздали застройщикам заповедные земли

Общество

Возбуждены уголовные дела, но заповеднику это уже не поможет

Курские чиновники раздали застройщикам заповедные земли
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Курск, 18 октября 2018, 13:25 — REGNUM  Должностные лица администрации Курского района стали фигурантами уголовных дел о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и превышении полномочий. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, должностные лица администрации Курского района с 2010 по 2017 годы выдали 381 разрешение на строительство в границах охранной зоны ФГБУ «Центрально-Черноземный Государственный биосферный природный заповедник им. профессора В. В. Алехина». При этом у них были сведения, что земельные участки в деревне Кукуевка Курского района, о которых шла речь, находятся в охранной зоне, где строительство запрещено.

Из-за действий чиновников на территории охранной зоны заповедника началась массовая застройка, что, считают эксперты, оказывает «крайне негативное воздействие на его природные комплексы и увеличивает антропогенную нагрузку, а также нарушает права и законные интересы граждан».

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и виновников произошедшего.

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