«Не умничать не по делу»: соцсети о трагедии в Керчи

Симферополь, , 13:36 — REGNUM Трагедия, произошедшая в политехническом колледже Керчи 17 октября, остаётся одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Люди со всего мира продолжают высказывать соболезнования семьям погибших и пострадавших. Также ряд пользователей критикует СМИ за распространение недостоверной информации, другие же призывают в траурной ситуации вести себя сдержанно.

Многих пользователей возмутило, что некоторые СМИ опубликовали фотографию юноши, который якобы является подозреваемым в массовом убийстве. Однако вскоре выяснилось, что парень на снимке — вовсе не Владислав Росляков. Юзеры упрекают журналистов и по поводу других моментов.

«Российские СМИ трубили о том, что мать ученика, который убил 20 человек, интересовалась верованиями «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ред.). Вскоре выяснится, что она только раз посетила собрание или что-то около того. Но СМИ не сообщают об этом», — предположил Антон Ч. в Twitter.

В сети также обсуждают, что траур по случаю трагедии в Керчи объявлен только в Крыму, но не во всей России. На этот счёт юзеры высказывают разное мнение. По мнению автора Telegram-канала Kaliyev channel, это связано с тем, что ряд стран считает Крым украинской территорией и не признает распространения на нее российской юрисдикции.

«Траур общегосударственный категорически обязывает зарубежных лидеров выражать соболезнования. В то время как региональный траур имеет значительно меньший уровень и позволяет его условно «не заметить». По случаю трагедии в Керчи объявлен траур в Крыму. Или в самом деле ее не расценивают как общегосударственную, или это сделано во избежание этого дипломатического нюанса», — пишет он.

В то же время некоторые пользователи считают, что траурные дни в Керчи — время для скорби, но не для подобных размышлений.

«Всё, что мы можем сделать в траурные керченские дни, — это не умничать не по делу», — пишут авторы Telegram-канала «НеВротик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа расстрелял сотрудников и учащихся учебного заведения, а затем совершил самоубийство. В результате атаки погиб 21 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал в «Убийство двух и более лиц».

В Крыму объявлен трёхдневный траур. Обычно траурные мероприятия на местном уровне объявляется главой региона в случае единовременной гибели более десяти человек. На федеральном уровне, как правило, траур объявляет президент страны в случае гибели cразу ста и более человек.

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