В Петербурге произошел резкий рост количества изнасилований

Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Количество зафиксированных правоохранительными органами Санкт-Петербурга изнасилований и покушений на изнасилование за январь-сентябрь 2018 года составило 54 случая. Это почти на 46% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные обнародовал Петростат в своем отчете о ситуации в Петербурге за три квартала текущего года.

Общий уровень преступности за 9 месяцев в текущем году вырос на 1,8%. Помимо изнасилований, отмечен рост случаев мошенничества (на 11%), разбоев и хулиганства (на 7,2% каждого вида), краж (на 3,1%).

Одновременно произошло снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 12,3%), грабежей (на 8,7%).

За девять месяцев в городе совершено 144 убийства и покушения на убийство, это на 4% меньше, чем годом ранее за тот же срок. Число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составило 322, что на 4,5% меньше чем в январе-сентябре 2017 года.

Доля тяжких преступлений в общем объеме криминала за три квартала текущего года составила 37,9%, общее количество таких преступлений снизилось на 6,1% к уровню того же периода 2017 года. Экономическая преступность в Петербурге за отчетный период текущего года выросла на 10,4%.

Выявлено лиц, совершивших преступления — 16 410 человек, что на 2,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Читайте также: Двое граждан Узбекистана задержаны за изнасилование и убийство в Петербурге

Читайте также: Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом

Читайте также: Гражданин США задержан за изнасилование двоих детей в Петербурге