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Казахстан и Россия будут обмениваться опытом в сфере земельных отношений

Общество

Делегация Казахстана посетила с рабочим визитом Росреестр

Москва, 18 октября 2018, 13:20 — REGNUM  Комитет по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Казахстана и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) планируют заключить меморандум о сотрудничестве, сообщили 18 октября в пресс-службе посольства Казахстана в России.

В рамках визита делегации Казахстана состоялась встреча с заместителем министра экономического развития России — руководителем Росреестра Викторией Абрамченко.

Она отметила, что Росреестр готов обмениваться опытом с Казахстаном в сфере земельно-имущественных отношений, геодезической и картографической информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении поручил создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане создадут единую базу земельного фонда

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