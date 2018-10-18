Казахстан и Россия будут обмениваться опытом в сфере земельных отношений

Москва, , 13:20 — REGNUM Комитет по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Казахстана и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) планируют заключить меморандум о сотрудничестве, сообщили 18 октября в пресс-службе посольства Казахстана в России.

В рамках визита делегации Казахстана состоялась встреча с заместителем министра экономического развития России — руководителем Росреестра Викторией Абрамченко.

Она отметила, что Росреестр готов обмениваться опытом с Казахстаном в сфере земельно-имущественных отношений, геодезической и картографической информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении поручил создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости.

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