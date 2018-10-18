Космонавт, актёр, спортсмен: томичи решат, в чью честь назвать аэропорт

Томск, , 13:10 — REGNUM Представители общественных организаций Томской области на расширенном собрании Общественной палаты региона 17 октября предложили имена выдающихся земляков для названия томского аэропорта в рамках общероссийского проекта «Великие имена России». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 октября, в областном правительстве.

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Например, одно из предложений — назвать томский аэропорт в честь космонавта, дважды Героя Советского Союза Николая Рукавишникова. Также прозвучали имена известного актёра Иннокентия Смоктуновского; авиаконструктора Николая Камова, окончившего Томский технологический институт; легендарного баскетболиста, олимпийского чемпиона Сергея Белова.

«На протяжении многих лет Сергей Белов приезжал в Томск, чтобы лично открыть турнир среди юношеских команд по баскетболу, который носит его имя. В этом году турнир пройдет уже в 48-й раз», — прокомментировала олимпийская чемпионка, член Общественной палаты Томской области Наталья Баранова.

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Также для названия аэропорта были предложены имена выдающегося путешественника Григория Потанина; композитора Эдисона Денисова; первого секретаря Томского обкома КПСС Егора Лигачева; врача-клинициста Дмитрия Яблокова; хирурга-новатора Андрея Савиных; писателя Георгия Маркова.

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«Выбрать будет сложно, но я уверена, что томичи выберут достойного человека», — считает председатель правления некоммерческого детского благотворительного фонда Елена Петрова.

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Уточняется, что список из десяти имён будет опубликован на сайте Общественной палаты РФ и сайте Великиеимена.рф. Жители Томской области смогут предложить в этот список своих кандидатов с 22 по 28 октября. Имена, набравшие более 500 голосов, войдут в число участников конкурса. Тройка имён-лидеров будет выбрана по итогам общероссийского социологического опроса. Финальное голосование пройдёт с 8 по 30 ноября. Итоги конкурса подведут 5 декабря.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» был представлен в Общественной палате в начале октября 2018 года. В рамках общенационального конкурса граждане России выберут имена великих соотечественников, которые будут дополнительно присвоены 45 аэропортам страны.