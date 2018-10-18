После трагедии в Керчи чиновники снова бросились проверять школы

Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM После трагедии в политехническом колледже Керчи чиновники снова бросились проверять школы. Меры безопасности в образовательных учреждениях намерены ужесточить, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Челябинской области, напомним, с требованием проверить школы выступил губернатор Борис Дубровский. В Свердловской пошли ещё дальше. В муниципальных образовательных учреждениях Екатеринбурга городской департамент образования анонсировал Неделю безопасности.

Профилактические мероприятия будут проведены с 22 по 31 октября. Со школьниками проведут профилактические беседы, тревожные кнопки и эвакуационные выходы проверят. А на родительских собраниях попросят контролировать своих детей.

Отметим, массово школы проверяли в феврале, после резни в школе Перми. Тогда некоторые граждане весьма скептически высказывались о таких мероприятиях.

А после трагедии в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» массовым проверкам подверглись торговые центры. «Гром грянул, чиновники крестятся», — иронизировали граждане на форумах и в соцсетях. По мнению некоторых граждан, подобные мероприятия часто проводятся для галочки.