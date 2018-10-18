В Ярославле митингующих возьмут под постоянное видеонаблюдение

Ярославль, , 12:44 — REGNUM В Ярославле в парке Мира, где в последний год проходит абсолютное большинство протестных митингов, будет установлено видеонаблюдение. Закупку работ департамент региональной безопасности Ярославской области проводит на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего планируется установить 4 узла видеонаблюдения — 2 в парке Мира, и по одному у Вечного огня и в Юбилейном парке. Каждый узел будет оснащен как стационарными камерами, так и поворотными с функцией детекции лиц, пересечения линий, вторжения в зону, обнаружения оставленных предметов и автослежением.

Установка видеосистем наружного наблюдения в наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания граждан в Ярославской области будет способствовать своевременному реагированию на совершенные преступления и их раскрытию, а также повысит уровень антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан», — говорится в закупочной документации.

Видеоузлы будут подключены к существующей системе городского видеонаблюдения с непосредственным выводом трансляции на пост полиции на улице Революционной. Ярославские коммунисты полагают сомневаются в антитеррористических целях установки камер.

Это нужно для усиленного контроля за людьми, которые там присутствуют. Наверно каждый будет занесен в какую-то книгу неблагонадежных, или же эти материалы будут использовать для првлечения людей к ответственности. К сожалению, я не вижу реальных действий власти по защите от террористических угроз. На то, чтобы охранять образовательные учреждения денег нет, а на слежку за митингующими они есть», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Как рассказал Воробьев, сейчас сотрудники правоохранительных органов снимают митинги вручную, а также с использованием квадрокоптеров. При этом беспилотники летают непосредственно над митингующими, и участники протестных акций не раз высказывали опасения, что дрон упадет и поранит людей.

Начальная цена контракта 2,9 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В бюджете Ярославля нет денег на антитеррористические мероприятия