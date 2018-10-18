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Жители Барнаула почтили память жертв трагедии в Керчи

Общество

На гранитную плиту с крымской землёй жители Алтайского края несут цветы

Жители Барнаула почтили память жертв трагедии в Керчи
Иллюстрация: Сайт администрации Барнаула
Барнаульцы почтили память жертв керченской трагедии

Барнаул, 18 октября 2018, 12:44 — REGNUM  В память о жертвах трагедии, произошедшей в политехническом колледже Керчи, жители Алтайского края несут цветы на мемориал Славы, где под гранитной плитой хранится керченская земля, привезённая в Барнаул после Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо барнаульских студентов и представителей Молодёжного парламента города, в сегодняшней акции памяти приняли участие более 300 человек. К молодёжи присоединились и другие жители краевой столицы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, 17 октября студент четвёртого курса политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на студентов и преподавателей при помощи взрывного устройства и зарегистрированного должным образом помпового ружья.

Уголовное дело возбуждено по факту массового убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следственной группой центрального аппарата СК России уже завершён первичный осмотр места происшествия и установлено точное количество погибших. Все 20 человек (включая Рослякова) опознаны. Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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