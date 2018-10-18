Четверг, 18 Октября 2018 года
14:16:16 МСК

Эхо скандала: челябинские психбольницы возьмут под видеонаблюдение

Общество

Это позволит выявлять факты нарушений прав пациентов

Эхо скандала: челябинские психбольницы возьмут под видеонаблюдение
Цитата из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США
В психбольнице

Челябинск, 18 октября 2018, 12:30 — REGNUM  На Южном Урале после скандала в психоневрологической больнице Магнитогорска задумались об установке видеокамер в подобных учреждениях. Вопрос уже решается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Чиновники надеются на то, что эта мера позволит отслеживать, как соблюдаются права пациентов. Дело в том, что содержащиеся там граждане не всегда имеют возможность сообщать объективно о нарушении своих прав.

Напомним, ранее в соцсетях был опубликован видеоролик с записью издевательств санитаров над пациентом психбольницы № 5 Магнитогорска. Случай вызвал широкий резонанс. Главврач и трое санитаров были уволены, а все психоневрологические учреждения Челябинской области ждут проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: Главврач челябинской психбольницы уволился по собственному желанию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить