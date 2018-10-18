Занятия в керченском колледже возобновятся 22 октября — СМИ

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 12:28 — REGNUM Учебный процесс в пострадавшем от нападения Керченском политехническом колледже возобновится уже в понедельник, 22 октября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«В понедельник техникум начнёт функционировать», — цитирует его слова агентство «Крыминформ».
Также Аксёнов подчеркнул, что преподавательский состав учебного заведения морально готов к выходу на работу.
«Все понимают, что должны это сделать, показать, что никто никого не запугал и жизнь продолжается», — добавил руководитель региона.
В республиканском министерстве образования отметили, что занятия будут проводиться только в тех корпусах, что не пострадали в результате трагедии.
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Как сообщало ИА REGNUM, вокруг политехнического колледжа в Керчи, где накануне, 17 октября, в результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, по состоянию на 12:00 18 октября еще не снято оцепление.
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