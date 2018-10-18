Мэрия Магадана провалила семь проектов по благоустройству города

Магадан, Магаданская область, , 12:42 — REGNUM Администрация Магадана не выполнила обещания по благоустройству города, данные горожанам весной 2018 года. Даже не было начато асфальтирование семи участков, прописанных в плане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Итоги работы мэрии столицы Колымы по благоустройству города подводило ИА «Весьма». В мае глава города Юрий Гришан пообещал, что в этом году в городе будет положено 20 тыс. тонн асфальта.

По информации издания дорожная развязка, которая должна была появиться возле ДК «Автотэк» так и не сделана — а в планах значилось асфальтирование 3,5 тыс. кв.м. Не заасфальтирован и двор по улице Набережной р. Магаданки, 55, а также возле детского сада №15. Обустройство 8,6 км дороги возле улиц Билибина, Нагаевская, Комунны тоже не состоялось. Ремонт тротуара по пр. Карла Маркса до перекрестка с ул. Наровчатова — не начат, дворы по улице Портовая — не сделаны. По муниципальной программе благоустройства дворовых территорий не выполнено более половины работ, пришло к выводу ИА «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, руководством Якутска также не выполнены заявленные планы по благоустройству города. Самое сильное отставание наблюдаются по возведению проекта «Ворота Якутска».

«Что делали всё лето? Зима пришла, а объект не готов, — выразила возмущение медленными темпами строительства «Ворот» глава города Сардана Авксентьева. — Руководители, ответственные за срыв, будут отстранены от должности. Мы получили федеральное финансирование на эти нужные горожанам объекты, здесь неисполнительность может дорого обойтись».