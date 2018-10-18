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Семьям погибших в Керчи выделят по миллиону рублей

Общество

По 500 тыс. выделят пострадавшим

Семьям погибших в Керчи выделят по миллиону рублей
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
В Керчи к месту трагедии несут цветы

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 12:01 — REGNUM  Помощь в размере одного миллиона рублей решено выделить семьям погибших в результате нападения на колледж в Керчи. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Еще по 500 тыс. рублей получат семьи пострадавших.

«Все деньги буду перечислены максимально быстро», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября было совершено нападение на политехнический колледж в Керчи. В результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, более 50 ранены. Подозреваемый в совершении нападения. 18-летний студент, покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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