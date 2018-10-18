Знаешь ли ты родной язык? Дагестанцы прошли тотальную проверку

Махачкала, , 11:56 — REGNUM В Дагестане прошла акция «Тотальный диктант» на языках народов республики. Участие в ней приняли более двух тысяч человек из разных городов и районов субъекта, сообщили ИА REGNUM 18 октября в министерстве по национальной политике Дагестана.

Принять участие в диктанте мог каждый желающий проверить свои знания в родном языке. Тексты диктанта были составлены на 13 языках народов Дагестана. Не писали только на русском, так как тотальный диктант по русскому языку проходит отдельно в рамках международной акции.

Отмечается, что в нынешнем году в мероприятии приняло участие гораздо больше представителей старшего поколения по сравнению с первым годом, когда в основном диктант писали студенты.

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Напомним, проведение «Тотального диктанта» было посвящено Дню дагестанской культуры и языков. Акция направлена с целью привлечения внимания к сохранению и развитию родных языков, изучению истории, традиций и обычаев народов республики.

Первый такой диктант был написан в октябре 2016 года. Среди принявших участие были студенты, преподаватели, журналисты, сотрудники министерств и ведомств, представители общественности, деятели культуры и искусства, жители муниципалитетов республики.