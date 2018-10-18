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Британцы хотят видеть на новой купюре голого футболиста верхом на единороге

Общество

Фотография из России футболиста сборной Великобритании Гарри Магуайра породила петицию

Лондон, 18 октября 2018, 11:52 — REGNUM  Более 22 тыс. граждан Великобритании подписали петицию с требованием изобразить на новой банкноте футболиста Гарри Магуайра верхом на надувном единороге, пишет издание Der Bild 18 октября.

В настоящее время банк Англии работает над дизайном новой 50-фунтовой купюры. Бывший футболист Джонни Шарплс зарегистрировал петицию с предложением изобразить на ней игрока национальной сборной Магуайра. Сидящим полуголым верхом на надувном единороге. Оригинальное фото такого момента существует: 18 июня после победы над сборной Туниса английские футболисты отмечали свой успех в бассейне в отеле под Санкт-Петербургом, устроив гонки на надувных единорогах.

Но сколько бы человек ни подписало петицию, вряд ли их требование может быть реализовано. Банк Англии не изображает на купюрах еще живущих людей.

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