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Сертификат на маткапитал можно будет получить в два раза быстрее

Общество

Ускоряется оформление

Сертификат на маткапитал можно будет получить в два раза быстрее
jarmoluk
Семья

Москва, 18 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Госдума приняла закон, предполагающий сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Уменьшается срок выдачи сертификата на материнский капитал вдвое — с 30 до 15 дней.

«Это особенно важно для нуждающихся семей и для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения органами, в распоряжении которых находится информация, подтверждающая достоверность представленных гражданами сведений, необходимых для формирования и ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, соответствующих запросов территориальных органов Пенсионного фонда РФ — с 14 до 5 дней.

Комментируя принятие закона, Володин отметил, что демографические программы, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, показали свою эффективность. Он напомнил, что год назад Госдума поддержала инициативу главы государства о продлении выдачи материнского капитала до 2021 года.

«Принятый сегодня закон повысит оперативность и доступность этой программы для граждан», — резюмировал спикер Госдумы.

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Материнский капитал
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