В Ярославской области появятся общественные контролеры памятников культуры

Ярославль, , 11:44 — REGNUM В Ярославской области состояние объектов культурного наследия будут контролировать общественные контролеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Директор департамента охраны ОКН Александр Филяев подписал приказ об общественном контроле за состоянием объектов культурного наследия на территории Ярославской области. Общественные контролеры будут работать бесплатно.

Согласно документу, департамент будет выдавать контролерам ежемесячные задания на мониторинг состояния памятников, а те должны будут отчитываться о проделанной работе, в том числе с фото‑ и видеоматериалами. Контролеры будут оперативно информировать департамент о выявленных нарушениях — незаконных перестройках, раскопках и так далее.

Чтобы стать защитником объектов культурного наследия, надо пройти собеседование и предоставить документы об образовании и месте работы. Общественнику будет выдано удостоверение. Однако в случае хотя бы одного нарушения удостоверение будет аннулировано. При этом общественный контролер не вправе получать за свою работу вознаграждение от кого-либо. Чиновники будут обучать контролеров и оказывать им содействие в их работе — прежде всего информацией.

Статус контролера не дает каких-либо дополнительных прав. Они не смогут, например, пройти на закрытые участки строительства. В связи с этим у самих общественников отношение к новшеству неоднозначное.

У меня противоречивая позиция к появлению общественных контролеров. Вроде и хочется поучаствовать в этом, а с другой стороны — смотришь положение и понимаешь, что особых плюсов в сравнении с позицией обычного гражданина нет. Есть небольшие бонусы — можно использовать какие-то документы департамента», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин.

По словам Травина, в других регионах институтов общественных контролеров при органах власти нет. Охраной памятников занимаются либо члены общественных организаций таких как ВООПиК или энтузиасты-одиночки.