Эхо трагедии в Керчи: «Мы должны быть едины»

Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил главе Крыма Сергею Аксёнову телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Керчи. Глава региона соболезнует близким и родным тех, кто погиб во время взрыва в колледже.

«Весть об этой трагедии глубоко потрясла Урал и уральцев. Мы должны быть едины в такие тяжкие дни», — сказал свердловский губернатор.

Он добавил, что сейчас нужно помочь тем, кто потерял своих близких. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП.

Напомним, трагедия в колледже Керчи произошла 17 октября. Погибли 20 человек, в том числе предполагаемый её виновник, который покончил с собой.