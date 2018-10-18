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Эхо трагедии в Керчи: «Мы должны быть едины»

Общество

Свердловский губернатор выразил соболезнования родственникам погибших

Екатеринбург, 18 октября 2018, 11:41 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил главе Крыма Сергею Аксёнову телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Керчи. Глава региона соболезнует близким и родным тех, кто погиб во время взрыва в колледже.

«Весть об этой трагедии глубоко потрясла Урал и уральцев. Мы должны быть едины в такие тяжкие дни», — сказал свердловский губернатор.

Он добавил, что сейчас нужно помочь тем, кто потерял своих близких. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП.

Напомним, трагедия в колледже Керчи произошла 17 октября. Погибли 20 человек, в том числе предполагаемый её виновник, который покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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