Турецкий политолог прочитал лекцию студентам Волгоградского университета

Волгоград, , 11:36 — REGNUM Профессор политологии Стамбульского университета Хакан Гюнеш прочитал лекцию «Турецкая внешняя политика (1923 — 2018)» для студентов Волгоградского государственного университета (ВолГУ), сообщает 18 октября пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что мероприятие с участием турецкого политолога проходило в режиме телеконференции и было направлено на укрепление международного сотрудничества ВолГУ и укрепление международной дипломатии.

«Это уже вторая лекция профессора зарубежного вуза, организованная Центром общественной дипломатии. В июне онлайн-лекцию студентам института ИМОСТ читал профессор университета Кобе (Япония)», — сообщила директор Центра общественной дипломатии Елена Парубочая.

После лекции студенты задали вопросы профессору. В основном, они касались взаимоотношений Турции и Евросоюза. Интерес слушателей также вызвало сотрудничество Анкары и Вашингтона, роль Турции в НАТО, не остались без внимания отношения Анкары и Эр-Рияда в свете последних событий в Стамбуле, курдский вопрос, взаимодействие Турции и России по сирийскому вопросу.

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