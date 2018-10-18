В Крымском федеральном университете ужесточили меры безопасности

Керчь, Крым, , 11:35 — REGNUM В Крымском федеральном университете после трагедии в Керчи приняли решение об ограничении мер безопасности.

«С 18 октября 2018 года вход в университет будет осуществляться только по студенческим билетам, зачетным книжкам и служебным пропускам. Въезд автомобилей на территорию университета будет ограничен. Просим с пониманием отнестись к ужесточению мер безопасности», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в результате нападения на политехнический техникум в Керчи 20 человек погибли, более 50 получили ранения. Следствие считает единственным подозреваемым 18-летнего студента этого колледжа.

В Керчи объявлено о введении вооружённой охраны школ и детских садов. В ряде регионов РФ также сообщили об ужесточении мер безопасности.

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