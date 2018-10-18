О чём говорят результаты опроса по русскому языку на Украине

Москва, , 11:34 — REGNUM Результаты опроса свидетельствуют, что жители Украины не теряют здравомыслия. Говорят они и о возрастающей усталости украинцев от неумной политики современного киевского режима, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее в прямом эфире телеканала NewsOne прошел опрос — зрители могли ответить на один вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?» Из более чем 30 тыс. ответивших на вопрос за русский и другие языки проголосовали 60%, и лишь двое из пяти респондентов предпочитают смотреть телеканалы на «мове».

Язык — живой организм. Его можно пытаться «формировать», «популяризировать», навязывать, но желание говорить на нём, использовать его произрастает не из внешних импульсов, а внутри того или иного народа. Национальное самосознание надо пестовать, но не вопреки здравому смыслу и тем более — не насильственно. Искусственные запреты и требования, особенно в языковой сфере, всегда будут встречать отторжение.

В современном мире языковые предпочтения в возрастающей степени формируются под воздействием желания получать больший объём знаний, больше информации, иметь более широкий доступ к культурному контенту. Всё это даёт русский язык, который, к тому же, украинцам не чужд.

В этом контексте приятно констатировать, что результаты опроса по языку накладываются на более чем десятипроцентный рост за год числа жителей Украины, положительно относящихся к России.

Такую тенденцию хотелось бы сохранить и усилить. И всё же не эта задача должна быть сегодня во главе угла в нашей политике на украинском направлении. Нужны более напористые действия в деле обеспечения мирных условий жизни граждан Донецкой и Луганской народных республик. Именно они — реальная альтернатива киевскому безумию.

Кто-то скажет, что такие шаги могут обернуть положительную тенденцию в восприятии России украинцами вспять. Думаю, однако, что эффект будет обратный: ориентироваться на радикалов — пустое, а то, как относятся к режиму Порошенко простые украинцы, мы видим. Спровоцированный им церковный раскол это недовольство ещё больше усилит.

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