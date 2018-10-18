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В Павлодаре стартовал слёт ветеранов локальных войн из стран СНГ

Общество

Участники слета обсудили роль ветеранских организаций в борьбе против экстремизма и терроризма

Павлодар, Казахстан, 18 октября 2018, 11:36 — REGNUM  В Павлодаре проходит слет ветеранов локальных войн из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и России, сообщает 18 октября агентство «Казинформ».

Встреча ветеранов началась с возложения цветов к Мемориальному комплексу павлодарцев, погибших в Афганистане. После церемонии возложения цветов участники слета обсудили роль ветеранских организаций в борьбе против экстремизма и терроризма.

Напомним, 14 сентября председатель казахстанского координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтах Мурат Абдушкуров заявил, что в Казахстане ухудшается положение участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и чернобыльцев.

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Политическая жизнь Казахстана
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