В Павлодаре стартовал слёт ветеранов локальных войн из стран СНГ

Павлодар, Казахстан, , 11:36 — REGNUM В Павлодаре проходит слет ветеранов локальных войн из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и России, сообщает 18 октября агентство «Казинформ».

Встреча ветеранов началась с возложения цветов к Мемориальному комплексу павлодарцев, погибших в Афганистане. После церемонии возложения цветов участники слета обсудили роль ветеранских организаций в борьбе против экстремизма и терроризма.

Напомним, 14 сентября председатель казахстанского координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтах Мурат Абдушкуров заявил, что в Казахстане ухудшается положение участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и чернобыльцев.