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Синод РПЦ причислил ростовского священника к новомученикам

Общество

Иерей Константин Верецкий был убит 100 лет – в смутное время Гражданской войны

Синод РПЦ причислил ростовского священника к новомученикам
Иллюстрация: Rostoveparhia.ru
Свечи

Ростов-на-Дону, 18 октября 2018, 11:28 — REGNUM  Священный Синод Русской православной церкви причислил ростовского священника, явившего стойкость в вере и бесстрашие перед неминуемой смертью, к новомученикам. Иерей Константин Верецкий был убит 100 лет — в смутное время Гражданской войны, сообщается на официальном сайте Ростовской-на-Дону епархии, передаёт ИА.

«Иерей Константин стал первым ростовчанином, канонизированным в масштабах всей Русской Православной Церкви. Священник служил во Всехсвятском храме Ростова-на-Дону с 1913 по 1918 год и претерпел мученическую кончину 23 февраля 1918 года», — уточнили в Донской митрополии.

Дата торжественного прославления священника на Дону будет определена позднее.

ИА REGNUM напоминает, что в 1999 году Священный Синод РПЦ причисли к лику местночтимых святых Ростовской-на-Дону епархии Павла Таганрогского. На основании изучения жизни праведного, которое длилось 16 лет, члены комиссии пришли к выводу о возможности общецерковного прославления святого Павла в лике праведных.

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