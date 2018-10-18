Белгородские студенты прошли практику на строительстве Крымского моста

Белгород, , 11:13 — REGNUM Студенты третьего и четвёртого курса, обучающиеся в Транспортно-технологическом институте Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г.Шухова, прошли летнюю практику на строительстве Крымского моста, сообщает 18 октября пресс-служба вуза.

Выступая с докладами на учебно-практическом семинаре о своей летней работе, студенты рассказали о строительстве «Краснодарского обхода», железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, прокладке железнодорожных путей на Крымском мосту.

«Подобная связка науки и производства позволят все теоретические знания, которые мы даем студентам, подкреплять практическим опытом. Это позволяет молодым специалистам быстрее адаптироваться к производственной деятельности», — сообщила руководитель секции «Железные дороги, мосты и тоннели» кафедры автомобильных и железных дорог БГТУ Анжелика Логвиненко.

Со стороны работодателей на семинаре присутствовали Владимир Долгов — начальник отдела генпланов и транспорта проектного института «Центрогипроруда», Игорь Бозриков — начальник отдела труда, экологии и безопасности движения «ТЮС-ПУТЬ», Гарик Мгдасян — инженер «ИП «Долгов В. М».

Они поблагодарили шуховцев за проделанную работу и вручили благодарственные письма студентам, которые наиболее активно проявили себя в работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорожные службы завершили подготовку к содержанию автодорожной части Крымского моста и подходов к нему в зимний период.

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