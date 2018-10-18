Шесть пострадавших из Керчи доставлены в больницы Краснодарского края

Керчь, Крым, , 11:13 — REGNUM Шесть пострадавших в результате атаки на колледж в Керчи доставлены в больницы Краснодарского края. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба администрации края.

«На лечении в медорганизациях края в настоящее время находятся шесть человек, двое из них — в Детской краевой клинической больнице и четверо — в ЦРБ Темрюка. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Врачи из Краснодарского края 17 октября были направлены на помощь керченским коллегам: в больницах соседнего региона работают кубанские нейрохирурги, травматологи и реаниматологи. Краснодарские специалисты приняли участие в нескольких операциях.

В Керчь также прибыли 30 казаков-добровольцев из Анапского и Темрюкского районных казачьих обществ — с отрицательным резус-фактором, для сдачи донорской крови.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате атаки на колледж в Керчи погибли 20 человек, более 50 ранены. Единственным подозреваемым СКР называет пока студента этого колледжа 18-летнего Владислава Рослякова.

Прощание с погибшими состоится 19 октября. Расходы на погребение взяли на себя крымские власти.

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