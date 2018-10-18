В Диксоне откроют «приют» для белых медвежат

п.г.т. Диксон, Красноярский край, , 11:12 — REGNUM В поселке Диксон Красноярского края будет открыт пункт по спасению белых медвежат. Об этом сообщили в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

По сведениям администрации, белый медвежонок, оторвавшись от матери, пришел к поселку Диксон и на протяжении двух месяцев жил в населенном пункте, питаясь пищевыми отходами на свалках.

Отмечается, что решение о необходимости создания на Диксоне пункта по спасению медвежат, оснащенного специальными боксами для отлова и передержки малышей, запасом продовольствия и необходимыми медикаментами было принято после операции по спасению медвежонка специалистами парка флоры и фауны «Роев ручей».

Напомним, ранее парке «Роев ручей» отметили, что специалисты парка уже имеют опыт по спасению и содержанию белых медведей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что Из Диксона в Красноярск специальным авиарейсом в сопровождении госинспекторов краевого минэкологии и сотрудников парка флоры и фауны «Роев ручей» доставили белого медвежонка.

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