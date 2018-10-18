Эксперт: проект курорта в Казахстане не учитывает землетрясения и сели

Астана, , 11:39 — REGNUM Проект горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу в Алма-Атинской области Казахстана не учитывает селевую и сейсмическую опасность, сообщает 18 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на доцента кафедры географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ им. Ломоносова Александра Хорошева.

Эксперт отметил, что проектировщики могут не догадываться о рисках. По мнению специалиста, это странная ситуация, так как в Алма-Ате проектировщики должны учитывать риски землетрясения и сели.

Хорошев добавил, что у строителей также возникнут проблемы при расширении дороги к курорту, так как её ширина ограничена рекой и крутым слоном.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году самым популярным горнолыжным курортом в странах СНГ у российских туристов стал Чимбулак в Казахстане. В ТОП-10 лучших курортов также вошли «Алтайские Альпы».

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