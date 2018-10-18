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В петербургской реке, где сдохли утки, нет мышьяка, но чистить ее будут

Общество

Ранее в реку попадали отходы из аэропорта «Пулково»

Санкт-Петербург, 18 октября 2018, 11:10 — REGNUM  В зловонной реке Новая на юге Петербурга мышьяка не нашли, однако водный объект, в котором ранее массово погибали утки и другие птицы, ждет комплексное исследование. Об этом сообщили 18 октября в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Ранее в СМИ со ссылкой на исследование Университета ИТМО появились публикации о том, что в реке Новая найден мышьяк. Однако в самом вузе отметили, что превышения установленных нормативов по содержанию в воде мышьяка, свинца и никеля не выявлены.

«В университете подчеркнули, что исследование тушек погибших птиц ими не проводилось; причины гибели водоплавающих птиц не выявлялись», — подчеркивают в природоохранном комитете Смольного.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после жалоб горожан на неприятный запах от реки Новая Институт озероведения РАН изучил дно водоема. Специалисты выяснили, что источником зловония зимой и весной 2018 года оказался аэропорт «Пулково». В реке найдены превышения по ряду загрязняющих веществ, среди которых те, что входят в состав антиобледенительной жидкости для обработки самолетов. Аэропорту предъявят требования о возмещении нанесенного экологического ущерба на сумму более 100 млн рублей.

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Как подчеркивают в комитете по природопользованию, для улучшения экологического состояния реки Новая и разработки мер по ее оздоровлению комитетом в ноябре 2018 года будет заключен соответствующий госконтракт. Он предусматривает годовой цикл исследования как самой реки, так и ее водосборной территории.

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Экологические проблемы крупных городов
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