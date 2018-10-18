На юге Израиля отменили введенные после обстрела ограничительные меры

Беэр-Шева, Израиль, , 10:55 — REGNUM В граничащих с сектором Газа районах Израиля отменили ограничительные меры, которые были введены после ракетных обстрелов, сообщает 18 октября пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам анализа оперативной обстановки.

Напомним, ранее сообщалось, что палестинская партия ХАМАС запустила ракету в сторону Израиля, в результате чего в жилом доме в городе Баэр-Шева на юге страны пострадали женщина и трое ее детей.

Ракетная атака со стороны Палестины стала первой за последние несколько месяцев. В ответ самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли ракетные удары по позициям палестинских боевиков в секторе Газа.

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