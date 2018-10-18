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Жители Керчи пришли на траурный митинг к зданию колледжа

Общество

При нападении на колледж погибли 20 человек

Жители Керчи пришли на траурный митинг к зданию колледжа
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Свеча

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 10:51 — REGNUM  В Керчи началась акция в память о погибших при нападении на политехнический колледж. Люди собрались у здания колледжа, RT ведёт трансляцию траурного митинга.

На площадку перед колледжем пришли сотни людей. Здесь сооружен временный мемориал в память о жертвах атаки, горят поминальные свечи.

К мемориалу несут цветы. Православные священнослужители читают молитвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и сработало взрывное устройство. Погибли 20 человек, более 50 получили ранения. В нападении подозревают 18-летнего студента, который пришел в колледж с ружьем и бомбами. Его тело нашли в одном из помещений, предположительно, он покончил с собой.

Президент России Владимир Путин, власти и жители многих регионов России, а также главы иностранных государств и зарубежные политики выразили родственникам погибших свои соболезнования. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовом убийстве.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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