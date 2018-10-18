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Свердловским городам вернут букву «ё»

Общество

Поправки внесут в два областных закона

Екатеринбург, 18 октября 2018, 10:51 — REGNUM  В Свердловской области муниципалитетам вернут букву «ё». Депутаты Заксобрания скорректируют названия на очередном заседании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Поправки будут внесены в два областных закона. Среди них «О границах муниципальных образований» и «Об административно-территориальном устройстве».

Отметим, в Свердловской области насчитывается два города с буквой «ё» в названии. Это Берёзовский и Артёмовский. Также есть и небольшие населённые пункты с буквой «ё», например деревня Решёты.

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