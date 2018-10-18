В Челябинске отметили высокую социальную эффективность ядерного центра

Челябинск, , 10:45 — REGNUM Российский федеральный ядерный центр в Снежинске (РФЯЦ — ВНИИТФ, Челябинская область) занял первое место в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», сообщает 18 октября пресс-служба института.

«Третий раз институт принимает участие в этом конкурсе, — отметила начальник группы реализации корпоративных программ Елена Горбачёва. — В позапрошлом году РФЯЦ — ВНИИТФ занял второе место. В 2017-м мы впервые стали победителями, и сейчас подтвердили свой статус».

По ее словам, в главное управление по труду и занятости населения Челябинской области от предприятия было направлено около 100 различных документов: локальные нормативные акты, обзор мероприятий по социальной политике, обучению персонала и профориентации сотрудников. Документы подавались не только на бумаге, но и загружались в электронной форме на специальный портал. По итогам конкурса ядерный центр набрал наибольшее количество баллов — 97 — и теперь будет представлять Челябинскую область на общероссийском уровне.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях.