Четверг, 18 Октября 2018 года
12:32:18 МСК

Власти Крыма объявили дату прощания с жертвами керченской бойни

Общество

Все расходы по погребению взяло на себя правительство Республики Крым

Власти Крыма объявили дату прощания с жертвами керченской бойни
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Траур

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 10:42 — REGNUM  Прощание с погибшими в результате атаки на Керченский политехнический техникум состоится 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Прощание с погибшими состоится в 11:00 на площади Ленина в Керчи. Правительство Крыма сообщило, что берет на себя все расходы по погребению.

«Уважаемые родственники погибших, по вопросам погребения можно обратиться по номерам телефонов: +7978 909 11 35, 8(36 561) 600 50», — говорится на сайте правительства Республики.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 октября в результате атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 15 человек — 15 студентов, в том числе шесть несовершеннолетних, а также пять взрослых. СКР возбудил уголовное дело, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков. С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо трагедии в Керчи: на Урале отменяют концерты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить