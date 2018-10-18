Власти Крыма объявили дату прощания с жертвами керченской бойни

Керчь, Крым, , 10:42 — REGNUM Прощание с погибшими в результате атаки на Керченский политехнический техникум состоится 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Прощание с погибшими состоится в 11:00 на площади Ленина в Керчи. Правительство Крыма сообщило, что берет на себя все расходы по погребению.

«Уважаемые родственники погибших, по вопросам погребения можно обратиться по номерам телефонов: +7978 909 11 35, 8(36 561) 600 50», — говорится на сайте правительства Республики.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 октября в результате атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 15 человек — 15 студентов, в том числе шесть несовершеннолетних, а также пять взрослых. СКР возбудил уголовное дело, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков. С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим.

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