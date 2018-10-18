В Ярославской области хотят создать музей медоварения

Ярославль, , 10:29 — REGNUM Этнопарк деревня «Деревня Тыгыдым» начал сбор средств на восстановление двухсотлетнего деревянного дома, в котором планируется открыть музей медо‑ и пивоварения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала событийный директор этнопарка «Деревня Тыгыдым» Олеся Деревенская.

Супруги Олеся и Александр Деревенские в 2014 году построили в Ярославской области этнопарк «Деревня Тыгыдым». Сейчас она находится в Рыбинском районе.

«В августе 2017-го года мы выкупили уникальный старинный дом — дом ремесленников Пивоваровых. Ориентируясь на свойства рубки, а также архитектуру дома, мы предполагаем, что его возраст более 200 лет. В доме проживало несколько поколений, которые занимались ремеслом мёдо‑ и пивоварения», — рассказала Олеся Деревенская.

Супруги нашли дом в Пошехонском районе, купили и перевезли в Рыбинский район. Они мечтают его собрать и делать там дом-музей, посвященный традициям мёдо‑ и пивоварения. Объявлен сбор средств и помощников на сбор дома.

На первом этапе потребуется 250 тысяч рублей. Лишь второй и третий этапы предполагают возможность личного участия.