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В Ярославской области хотят создать музей медоварения

Общество

Нужны деньги и рабочие руки

В Ярославской области хотят создать музей медоварения
Иллюстрация: Олеся Деревенская
Дом, в котором планируется создать музей

Ярославль, 18 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Этнопарк деревня «Деревня Тыгыдым» начал сбор средств на восстановление двухсотлетнего деревянного дома, в котором планируется открыть музей медо‑ и пивоварения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала событийный директор этнопарка «Деревня Тыгыдым» Олеся Деревенская.

Супруги Олеся и Александр Деревенские в 2014 году построили в Ярославской области этнопарк «Деревня Тыгыдым». Сейчас она находится в Рыбинском районе.

«В августе 2017-го года мы выкупили уникальный старинный дом — дом ремесленников Пивоваровых. Ориентируясь на свойства рубки, а также архитектуру дома, мы предполагаем, что его возраст более 200 лет. В доме проживало несколько поколений, которые занимались ремеслом мёдо‑ и пивоварения», — рассказала Олеся Деревенская.

Супруги нашли дом в Пошехонском районе, купили и перевезли в Рыбинский район. Они мечтают его собрать и делать там дом-музей, посвященный традициям мёдо‑ и пивоварения. Объявлен сбор средств и помощников на сбор дома.

На первом этапе потребуется 250 тысяч рублей. Лишь второй и третий этапы предполагают возможность личного участия.

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