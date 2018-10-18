«Пора на покой»: зрители раскритиковали новый клип Элджея

Москва, , 11:01 — REGNUM Новый клип российского хип-хоп исполнителя Элджея на песню 1love вышел в тренды YouTube и за сутки собрал более 500 тыс. просмотров. Однако столь высокие показатели говорят вовсе не об успехе — зрители раскритиковали ролик за пропаганду гомосексуализма и наркотических веществ, а также упрекнули исполнителя в том, что он выпустил клип в день трагедии в Керчи.

В клипе демонстрируется любовь двух девушек, которые решают принять наркотики. Дилером выступил сам Элджей. Под действием наркотических веществ девушки теряют самообладание и начинают совершать странные поступки в бреду. Зрители назвали ролик мерзким и отвратительным. Как отметила пользовательница с ником «Луна Mari», клип может плохо повлиять на детей, так как у них еще не до конца сформированы психика и моральные ориентиры.

«Я считаю, публичный человек должен осознавать и нести ответственность за то, что он транслирует своим образом и как влияет своим творчеством на умы людей. Сплошная пропаганда, романтизация саморазрушения, еще и сцены каннибализма», — пишет она.

Не меньшее возмущение вызвало то, что клип опубликовали в день трагедии в Керчи. Юзеры вспомнили, что свой прошлый альбом Элджей также выпустил не в самое подходящее время — в день трагедии в Кемерово.

«Элджею мешают линзы увидеть, что в день трагедии в Керчи неуместно выкладывать клип, обложка которого — пистолет, направленный на человека. За деньгами мира не видно?» — спрашивает Анечка Ч.

«Элджей выпускает альбом в день, когда дети в торговом центре сгорели. Элджей выпускает клип в день, когда теракт в школе Керчь. Вывод: Элджей, что не так с твоей кармой?» — пишет Call Me Niga.

Ранее Элджея признали самым прослушиваемым артистом во «ВКонтакте» и музыкальном сервисе BOOM. Помимо этого, он стал первым музыкантом, треки которого прослушали более 1 млрд раз в 2018 году.

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