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Калужские энергетики полностью готовы к зимнему периоду

Общество

Филиалу «Калугаэнерго» вручён паспорт готовности к работе в отопительный период 2018-2019 года

Калужские энергетики полностью готовы к зимнему периоду
Иллюстрация: Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго»
Высоковольтную линию готовят к зимним холодам

Калуга, 18 октября 2018, 10:21 — REGNUM  Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» подтвердил готовность к зиме. В соответствии с решением специальной комиссии калужским энергетикам был вручен паспорт готовности к работе в отопительный период 2018—2019 года. Как сообщила 18 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня, энергетики в полном объёме и установленные сроки выполнил все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов.

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Так, по слова Копотни, было капитально отремонтировано электрооборудование 25 подстанций 35−110 кВ и 1010 трансформаторных подстанций 10−6/0,4кВ, 3184 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Кроме того, заменены 821 опора и 4781 изолятора на воздушных линиях электропередачи.

Также с целью снижения риска повреждения воздушных линий электропередачи из-за падения веток и деревьев на провода на площади 2033 га были расчищены и расширены просеки.

Добавим, что к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок подготовлен автотранспорт и спецтехника. В 2018 году автопарк «Калугаэнерго» пополнился 45 единицами современной высокопроходимой техники. На случай возникновения внештатных ситуаций в филиале имеется 82 резервных источника снабжения электрической энергией общей мощностью 4,5 МВт. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования, добавили в пресс-службе.

Сотрудники филиала полностью обеспечены зимней спецодеждой и спецобувью, а также всем необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

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