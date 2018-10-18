В Якутске асфальт уложили прямо в снег: «форменное безобразие»

Якутск, , 10:17 — REGNUM Жители Якутска были шокированы, увидев, как на тротуарах в центре города дорожники укладывают асфальт прямо поверх смеси грязи со снегом. Люди пожаловались в мэрию, и оказалось, что выполнить дорожные работы совершавшая их компания должна была до 20 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я, конечно, многое видел, но такого никогда не наблюдал. На улице минусовая температура и грязь», — написал в соцсетях руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК, сопроводив пост фотографиями, на которых видно, как от свежих асфальтовых пятен идёт пар, а вокруг них снег и грязь.

Через несколько часов после сообщения общественника мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о том, что разобралась в этой ситуации.

«Проверила — форменное безобразие. Муниципальный контракт на ремонт тротуара был заключен 16 июля, срок исполнения всех работ был определен до 20 августа. Подрядчиком является ООО «Арк-строй», генеральный директор — Мария Иванова. Дала поручение расторгнуть муниципальный контракт, акты приёмки выполненных работ не подписывать, эту халтурную работу из муниципального бюджета не оплачивать», — отметила Сардана Авксентьева.

Она также выяснила, что уложившая асфальт в грязь компания выиграла ещё 2 конкурса: по ремонту многоквартирного дома и Площади Победы. Ход работ по этим работам со стороны мэрии будет внимательно контролироваться. Факт ненадлежащей укладки асфальта на тротуарах подвергнут служебному расследованию.

«Если подрядчик недобросовестно относится к своим обязанностям, нужно включать его в соответствующий реестр и больше никогда его к таким конкурсам не допускать», — также констатировала Сарадана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, укладкой асфальта в дождь в августе этого года отличилась Ярославская область.

«Некачественные работы приняты и оплачены не будут», — комментировали тогда ситуацию в региональном правительстве.