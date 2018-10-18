Петербуржцы сопереживают трагедии Керчи как своей

Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В связи со страшной трагедией в крымской Керчи в Санкт-Петербурге открыли книгу соболезнований и организовали временный мемориал памяти погибшим в Санкт-Петербургском Доме национальностей на Моховой улице, д.15, лит. А.

Слова соболезнования в книге можно оставить в течение трех дней, с 10 до 20 часов. Затем она будет затем официально направлена в администрацию города Керчи.

Петербуржцы в социальных сетях вспоминают, как вся страна была вместе с ними в апреле 2017 года, после злодейского теракта в метро. И выражают своё искреннее сочувствие жителям Керчи и Крыма в целом, высказывают слова поддержки семьям погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим в результате жестокого преступления.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил телеграмму соболезнований главе Республики Крым Сергею Аксенову.

«Петербуржцы с особой болью и горечью в сердце восприняли известие об ужасном преступлении, случившемся в регионе, с которым нас связывают тесные дружественные отношения. В эти тяжелые дни мы готовы оказать всю возможную помощь пострадавшим. Искренне скорбим вместе с жителями Керчи и всеми крымчанами», — говорится в телеграмме.

Законодательное собрание Петербурга также высказало соболезнование жителям Керчи и Крыма.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы и взрыва в колледже Керчи 17 октября погибли 19 человек и предполагаемый преступник, более 50 человек получили ранения. СКР расследует уголовное дело о массовом убийстве. С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим.